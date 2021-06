Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Am 05.06.2021 ereignete sich gegen 14:46 Uhr in der Ortslage Betzdorf ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind.



An einem Kreuzungsbereich übersah der PKW-Fahrer das von rechts herannahende Kind auf seinem Fahrrad. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum leichten Zusammenstoß, woraufhin das Kind das Gleichgewicht verlor und zu Fall kam.

Es entstand leichter Sachschaden an dem unfallbeteiligten PKW und Fahrrad. Das Kind erlitt diverse Schürfwunden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

Telefon: 02741-9260



www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell