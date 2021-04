Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrer

Am Samstag, 03.04.2021, kam es gegen 15:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Ein 32-jähriger Fahrer eines Einachsschleppers befuhr die Ortslage Dierdorf. Bei einem Abbiegevorgang verlor der Fahrer die Kontrolle über das Gefährt und kippte um. Der Fahrer wurde leicht verletzt, die Ermittlungen dauern an.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



