Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Linz am Rhein (ots). Am Montagabend kam es zu einem Zusammenstoß an der Einmündung Asbacher Straße / Roniger Weg.