Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Freitag, den 12.04.2024, kam es gg. 21:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Allensteiner Straße in Neuwied.

Aus bislang unbekannten Gründen kam der alleinbeteiligte Unfallverursacher mit seinem PKW nach dem Verlassen der B 256 von der Fahrbahn ab und fuhr augenscheinlich ungebremst in einen dortigen Discounter, wo er im Kassenbereich zum Stehen kam. Da der Discounter bereits geschlossen war, wurden glücklicherweise weder Unbeteiligte noch der Fahrer des PKW verletzt.



Sowohl an dem PKW als auch an dem Discounter kam es durch den Verkehrsunfall zu einem erheblichen Sachschaden im sechsstelligen Bereich.



Die Klärung der Unfallursache bedarf weiterer Ermittlungen. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuwied zu melden.



