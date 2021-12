Am Samstagmittag ereignete im Bereich der B42, in Höhe der Abfahrt Unkel-Scheuren ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Der 35-jährige Unfallverursacher aus Unkel übersah beim Abbiegen in Richtung Scheuren das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug seiner 54-jährigen Unfallgegnerin. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 60.000 EUR. Die Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise unverletzt.



