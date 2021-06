Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugenaufruf

Am 17.06.2021 ereignete sich gegen 14:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Rheinstraße in Vettelschoß.

Ein schwarzer Mercedes Vito wollte vom Parkplatz des Penny-Marktes in den Fließverkehr einfahren. Dabei übersah er ein bevorrechtigtes Fahrzeug von rechts und es kam zur Kollision. Durch den Aufprall wurde der bevorrechtigte Wagen um 90 Grad gedreht und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen.

Der Unfallverursacher blieb eine kurze Zeit in seinem beschädigten Wagen unweit der Unfallstelle sitzen und entfernte sich dann unbemerkt. Der Fahrer soll ein weißes T-Shirt und eine dunkle Arbeitshose getragen haben. Die Statur wird als eher kräftig beschrieben.

Sachdienliche Hinweise zur Identifizierung des Fahrers nimmt die Polizei Linz am Rhein unter der Nummer 02644-943-0 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell