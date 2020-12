Archivierter Artikel vom 09.08.2020, 08:20 Uhr

Rheinbrohl

Verkehrsunfall mit Flucht. Zeugen gesucht.

Am Samstag, in der Zeit zwischen 18:00 – 18:30 h wurden in der Hauptstraße in Rheinbrohl zwei ordnungsgemäß parkende Fahrzeuge beschädigt.