Verkehrsunfall mit Flucht und unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 07.09.2024, gegen 05.28 Uhr, ereignete sich auf der Bundestraße 256 in der Gemarkung Eichen ein Verkehrsunfall.

Anzeige

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße, aus Richtung Güllesheim kommend, in Fahrtrichtung Flammersfeld. In einer Linkskurve geriet er ins Schleudern und kollidierte mit einem Fahrbahnteiler. Dieser wurde hierdurch beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte im Rahmen von Ermittlungen festgestellt werden. Da er unter Alkoholeinfluss stand, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung seines Führerscheins. Er wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell