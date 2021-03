Verkehrsunfall mit Flucht in Unkel

Am Freitag, 19.03.2021 kam es in der Zeit von 17:45 Uhr bis 18:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall.

Der Unfallverursacher fuhr auf dem Parkplatz des Vorteil-Centers in Unkel gegen ein geparktes Fahrzeug. Die Geschädigte bemerkte den Schaden erst bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug. Der Unfallverursacher hatte ohne seine Beteiligung anzuzeigen die Flucht ergriffen.



Wer hat den Unfall beobachtet und kann der der Polizei Hinweise geben?

