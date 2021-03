Verkehrsunfall mit Flucht in Linz am Rhein

Linz am Rhein (ots). Am Samstag, 20.03.2021 parkte die Geschädigte ihr Fahrzeug in der Zeit von 09:30 Uhr bis 09:35 Uhr auf dem oberen Parkdeck des Edeka-Marktes in Linz am Rhein.