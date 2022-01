Verkehrsunfall mit Flucht in Erpel

Von Freitagabend, 28.01.2022 bis Samstag, 29.01.2022 bis 08:30 Uhr, kam es in der Rheinallee/B42 Höhe Hausnummer 9 in Erpel zu einem Verkehrsunfall.

Ein noch unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Fahrzeug – vermutlich Lkw – die B 42 in Richtung Bonn und touchierte Ortsausgang einen LKW der rechts neben der Fahrbahn geparkt war.

Zeugen die den Unfall gesehen habe könnten, werden gebeten sich bei der Polizei Linz am Rhein zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein

Am Konvikt 1

53545 Linz am Rhein

Tel.: 02644-943-0



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell