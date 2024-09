Verkehrsunfall mit Flucht auf der B 8 zwischen Weyerbusch und Birnbach

Anzeige

Ein Fahrer eines Pkw, welcher aus Weyerbusch in Richtung Birnbach fuhr, geriet mit seinem Fahrzeug im Kurvenbereich auf die Gegenfahrspur und touchierte einen entgegenkommenden Pkw. Durch die Berührung der Außenspiegel kam es zu einem Sachschaden an den Fahrzeugen, der Verursacher setzte seine Fahrt fort und beging Unfallflucht. Sachdienliche Hinweise zu dieser Angelegenheit sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.



