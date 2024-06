Asbach

Verkehrsunfall mit Flucht

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

In der Zeit vom 10.06.2024, 11:00 Uhr bis 11.06.2024, 14:00 Uhr wurde auf einem Schotterparkplatz in der Grabenstraße in Asbach ein grauer Audi SQ5 durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt.