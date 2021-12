Verkehrsunfall mit Flucht

Am Freitag,10.12.2021 kam es in der Zeit von 14:20 Uhr bis 17:50 Uhr zu einem Spiegelunfall auf der Hauptstraße in Rheinbrohl.



Ein derzeit noch unbekannter Unfallverursacher touchierte auf Höhe der Hausnummer 15 einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und beschädigte den linken Außenspiegel.

Der Unfallverursacher dürfte vermutlich in Richtung Bahnhof gefahren sein.



Wer hat zum Unfallzeitpunkt Beobachtungen gemacht?



Hinweise bitte an die Polizei Linz am Rhein.

Tel.: 02644-943-0



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein

Am Konvikt 1

53545 Linz am Rhein

Telefon: 02644-943-0



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell