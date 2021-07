Verkehrsunfall mit Flucht

Rheinbreitbach (ots) – Am Morgen des Di., 06.07.21, kam es in Rheinbreitbach, Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines PKW streifte einen am Seitenrand geparkten Opel Corsa, wobei dieser seitlich beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort.

Bei Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten jedoch Plastikteile des verursachenden Fahrzeuges sicherstellen. Demnach ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug des Flüchtigen ebenso beschädigt wurde.

Die aufgefundenen Teile sind soweit auswertbar, dass eine Zuordnung zum Fahrzeugtyp des Verursachers möglich scheint, entsprechende Ermittlungen laufen.



Hinweise zu diesem Unfallgeschehen, bitte an die Polizei in Linz, telefonisch unter 02644-9430, oder via E-Mail

pilinz@polizei.rlp.de.



