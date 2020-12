Archivierter Artikel vom 01.11.2020, 10:20 Uhr

Verkehrsunfall mit Flucht

Linz am Rhein (ots). Am Freitag, 30.10.2020 gg. 11 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw einen anderen geparkten Pkw, auf dem Parkplatz des Meusch-Centers in Linz am Rhein.