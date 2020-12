Archivierter Artikel vom 04.10.2020, 10:30 Uhr

Demnach streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug einen dort abgestellten grauen BMW der 3er Reihe. Am geparkten Fahrzeug entstand dabei ein Schaden im Bereich des linkseitigen Fahrzeughecks. Die Polizei in Betzdorf bittet in diesem Zusammenhang unter der Rufnummer 02741 / 926 – 0 um Zeugenhinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell