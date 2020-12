Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:09 Uhr

L266 zwischen Urbach und Straßenhaus (ots) – Am 23.07.2020 kam es zu einem Verkehrsunfall mit Flucht auf der sog. Steinstraße zwischen Urbach und Straßenhaus. Der geschädigte Verkehrsteilnehmer musste einem Ihm entgegenkommenden LKW ausweichen, welcher zu weit nach links von seiner Spur abgekommen war. Der geschädigte Fahrzeugführer fuhr in der Folge gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Leitpfosten.



Der Fahrzeugführer des entgegenkommenden weißen LKW entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





