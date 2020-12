Archivierter Artikel vom 24.10.2020, 04:20 Uhr

Flammersfeld

Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Am Freitagabend, gegen 22:15 Uhr, befuhr die 19-jährige Fahrzeugführerin eines PKW VW die Rheinstraße (B256) in der Ortslage Flammersfeld in Richtung Oberlahr.