Verkehrsunfall mit elektrischem Krankenfahrstuhl – Zeugensuche

Am Mittwochnachmittag, 07.07.2021, um 15:15 Uhr ereignete sich auf der B 8 ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines elektrischen Krankenfahrstuhls verletzt wurde.

Der 74 Jahre alte Mann fuhr auf der B 8 von Birnbach in Richtung Weyerbusch. Kurz vor dem Ortseingang von Weyerbusch überholte ihn ein roter Lkw. Zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam es nicht, dennoch verlor der Krankenfahrstuhlfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte damit um. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei Altenkirchen darum, dass sich Zeugen, insbesondere die Ersthelfer, die sich um den Verunglückten kümmerten, unter der Telefonnummer 02681/ 9460 melden.



