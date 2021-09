Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Schürdt (Kreis Altenkirchen) (ots) – Am Samstagabend befuhr ein 41-Jähriger mit einem Kleinkraftrad die Hauptstraße in Schürdt.

Vermutlich infolge Unachtsamkeit fuhr er ungebremst mit etwa 50 km/h auf einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurde er vom Kleinkraftrad und gegen den Pkw geschleudert. Hierbei zog er sich unter anderem erhebliche Gesichtsverletzungen zu. Am Kleinkraftrad entstand Totalschaden (geschätzt 600 EUR), am Pkw entstand nicht unerheblicher Sachschaden (geschätzt 5000 EUR). Wie sich im Laufe der Ermittlungen vor Ort herausstellte, hatte der 41-Jährige allem Anschein nach keinen Helm getragen und war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad.



Unter den Ersthelfern befanden sich unter anderem eine Ärztin, eine Intensivkrankenschwester und eine First-Responderin, die dem verletzten 41-Jährigen noch vor Eintreffen von Notarzt und Polizei professionell erste Hilfe leisten konnten. Er wurde später zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus nach Koblenz verbracht.



