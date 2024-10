Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Linz am Rhein (ots). Am Freitag, den 18.10.2024 um 18:57 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße „Im Bondorf“ in Linz am Rhein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 80-jährige Fahrzeugführer aus der Linz am Rhein die Straße „Im Hundel“ und bog anschließend nach rechts in die Straße „Im Bondorf“ ab. Vermutlich auf Grund eines medizinischen Notfalls kollidierte er mit seinem Fahrzeug mit zwei geparkten PKW bis er schließlich zum Stillstand kam. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer wurde zur weiteren medizinischen Abklärung mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644/9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de zu melden.



