Verkehrsunfall mit betrunkenem PKW Fahrer

Der Fahrradfahrer befuhr die Landesstraße 267 aus Richtung Puderbach kommend in Richtung Altenkirchen. Beim Vorbeifahren berührte der PKW Fahrer mit dem rechten Außenspiegel seines PKW den Fahrradfahrer. Anschließend touchierte der PKW Fahrer die am rechten Fahrbahnrand angrenzende Schutzplanke.

Der Fahrradfahrer blieb unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem PKW Fahrer einen erheblichen Alkoholeinfluss fest.

Dem Mann im höheren Erwachsenenalter wurden daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Bei den polizeilichen Maßnahmen leistete der Beschuldigte teilweise Widerstand und beleidigte fortlaufend die eingesetzten Polizeibeamten.

Gegen ihn sind entsprechende Strafverfahren eingeleitet worden.



