Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Rettungswagens

Am 12.04.2021 kam es gegen 18:53 in der Brunnenstraße zu einem Verkehrsunfalls.

Ein Rettungswagen fuhr mit Martinshorn von Linz in Richtung Neuwied. Aus Irlich kam ein PKW und fuhr auf die B42 in Fahrtrichtung Neuwied.

Der PKW fuhr bei beim Ampelsignal grün an, hielt aber, da er das Martinshorn hörte. Da er weder rechts noch links einen Krankenwagen sah, nahm er an , dass das Signal aus dem schlecht einsehbaren rückwärtigen Bereich käme. Daraufhin fuhr der PKW auf die B42 und kollidierte mit dem aus Richtung Linz kommenden Krankenwagen. Das Ampelsignal für den Rettungswagen zeigte rot.



