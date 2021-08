Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Am Sonntag, 15.08.2021 vermutlich gegen 05:00 Uhr ereignete sich in Wissen-Schönstein im Einmündungsbereich zur Schützenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Demzufolge beschädigte der Unfallbeteiligte bei einem misslungenen Abbiegemanöver in die Schützenstraße einen Metallzaun. Aufgrund des Schadensbildes und der bisherigen Ermittlungen dürfte es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen dunklen Kleinwagen mit starken Beschädigungen im vorderen Bereich handeln.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache in Wissen unter der Telefonnummer 02742/935-0 zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell