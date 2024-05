Verkehrsunfall mit 4 verletzten Personen

Birkenbeul- Am Montag, 20.05.24, gegen 12:00 Uhr ereignete sich auf der L267 ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW.

Der 28-jährige Fahrer eines PKW VW befuhr die L267 aus Richtung Pracht kommend in Richtung Birkenbeul.

Die 60-jährige Fahrerin eines Kia befuhr die K55 aus Richtung Birkenbeul kommend und beabsichtigte nach links auf die L267 abzubiegen.

Dabei übersah sie den bevorrechtigten von links kommenden PKW VW und es kam zum Zusammenstoß.

Die Fahrerin des Kia sowie die drei Insassen des VW (Fahrer, Beifahrerin und ein einjähriges Kind) wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.



