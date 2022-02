Verkehrsunfall mit 3 Verletzten Insassen

Am Dienstagnachmittag wurde der Polizeiinspektion ein Frontalzusammenstoß zweier PKW auf der Landesstraße 255 zwischen Roßbach (Wied) und Waldbreitbach gemeldet.



Der Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW die Landesstraße aus Richtung Waldbreitbach kommend.

Unmittelbar hinter der Ortslage Lache geriet der Fahrer in einer scharfen Rechtskurve aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden PKW. In diesem Fahrzeug befanden sich der Fahrer und eine Beifahrerin.

Die Insassen beider Fahrzeuge erlitten bei dem Verkehrsunfall nach jetzigem Ermittlungsstand leichte Verletzungen. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge sind durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entsorgt worden. Der Gesamtschaden wird auf 35.000 EUR geschätzt.



