Linz

Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Montag, den 07.10.2024, kam es gegen 17:45 Uhr an der Einmündung von der B42 in Linz in Richtung Dattenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW.