Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen

Eine 18 jährige Fahranfängerin befuhr zur genannten Zeit die Nodhausener Straße in Richtung Niederbieber, als sie beabsichtigte, nach links in die Dorfstraße einzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie das entgegenkommende Fahrzeug einer 26 jährigen Pkw-Fahrerin aus der VG Altenkirchen-Flammersfeld, die eine Kollision nicht mehr verhindern konnte.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Fahrerinnen wurden leicht verletzt und vorsorglich in Neuwieder Krankenhäuser verbracht.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Neuwied



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell