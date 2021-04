Verkehrsunfall – LKW mit aufgerissenem Kraftstofftank

Am 06.04.2021 kam es gegen 09:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ortslage Rheinbreitbach.

Ein LKW kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer kleinen Steinmauer. Dabei wurde der Kraftstofftank beschädigt und Betriebsmittel traten aus. Die alarmierte Feuerwehr konnte den auslaufenden Diesel binden und ein Eindringen in die Kanalisation verhindern. Neben den Feuerwehren aus Rheinbreitbach und Unkel waren auch die Polizei Linz sowie die Allgemeine Ordnungsbehörde im Einsatz. Die Verkehrsunfallaufnahme und die Bergung des beschädigten LKW dauerten ca. drei Stunden.



