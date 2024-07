Verkehrsunfall Leichtkraft und verletzter Person

Am 17.07.2024, um 18:23 Uhr, wurde die Polizei Altenkirchen über einen Verkehrsunfall mit einem Leichtkraftrad und einer verletzten Person auf der Kreisstraße 24 in Gemarkung Hirz-Maulsbach informiert.

An der Unfallörtlichkeit konnte durch die eingesetzten Beamten ein verunfallter Kradfahrer festgestellt werden. Nach ersten Ermittlungen vor Ort war der 42 Jahre alte Fahrer allein an dem Unfall beteiligt und stürzte aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve. Der Fahrer wurde durch den Sturz verletzt und musste mittels eines Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. An dem Leichtkraftrad entstand Sachschaden.



