Verkehrsunfall L254 12.08.2021- Zeugenaufruf

Am 12.08.2021 gegen 14:00 Uhr befuhren zwei Personenkraftwagen und ein Traktor die L254, Notscheider Straße, vom Kreisel in Richtung der Einmündung zur L253.

Die beiden Fahrzeugführer beabsichtigten den langsam fahrenden Traktor zu überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Polizei in Linz am Rhein bittet mögliche Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, insbesondere den Fahrzeugführer des Traktors, um telefonische Kontaktaufnahme.



