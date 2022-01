Verkehrsunfall in Steinebach durch vermutlich technischen Defekt am Fahrzeug

Am 28.01.22 um 12:44 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Steinebach/Sieg.





Die Unfallverursacherin befuhr die Hauptstraße aus Richtung Elben kommend. Laut einer Zeugin überholte sie zwei Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit, stieß mit einem davon zusammen, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Bushaltestelle. Zwei dort geparkte Pkw wurden ebenfalls beschädigt. Der genaue Verlauf konnte zunächst nicht zweifelsfrei geklärt werden, da beide Unfallbeteiligten keine genauen Erinnerungen haben. Die Unfallverursacherin gab an, dass ihre Bremsanlage versagt hätte.



Die beiden Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt, an allen vier Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.



Die Rekonstruktion erfolgt im Rahmen eines Gutachtens, das durch die Staatsanwaltschaft Koblenz in Auftrag gegeben wurde. Dazu wurden auch alle vier Fahrzeuge sichergestellt.



