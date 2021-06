Neuwied

Verkehrsunfall in Neuwied- Distelfeld Zeugenaufruf

Am Freitag, den 04.06.2021, kam es im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Breslauer Straße in Neuwied auf Höhe der Firma Bauhaus.