Am Freitag, den 08.04.2022 kam es gegen 16:30 Uhr auf der B42 bei Unkel zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich.

Ein aus dem Ortsteil Heister kommender PKW, der nach links in Richtung Linz abbiegen wollte, kollidierte mit einem aus Unkel kommenden Geradeausfahrer, der sich auf der falschen Richtungsfahrbahn eingeordnet hatte. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden und ein beteiligter PKW war nicht mehr fahrbereit.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell