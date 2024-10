Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Am 16.10. befuhr die 31-jährige Fahrzeugführerin eines PKW BMW gegen 15:25 Uhr die B 62 aus Richtung Kirchen kommend in Fahrtrichtung Betzdorf.

Ihr entgegen kam ein 36-jähriger mit seinem VW Transporter. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache geriert die 31-jährige in Höhe des REWE-Markts mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr, wo sie mit dem Fahrzeug des 36-jährigen kollidierte.



Aufgrund des Zusammenstoßes wurden die 31-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin mit ihren 3-jährigen und 3-monatigen Kindern sowie der 36-jährige Transporterfahrer nach jeweiliger Behandlung in den alarmierten Rettungswagen zur weiteren Abklärung möglicher Verletzungen in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Der 28-järhige Beifahrer im VW blieb nach erster Einschätzung unverletzt.



Die aufgrund der Meldung ebenfalls eingesetzte Feuerwehr Betzdorf sicherte die Unfallstelle ab.



Die Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die Polizeiinspektion Betzdorf fortgeführt.



