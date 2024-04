Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Am Sonntag, den 14.04.2024, kam es gegen 20:50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der B256 in der Gemarkung Altenkirchen.

Ein 30-jähriger Fahrer eines PKW BMW befuhr die B256 aus Richtung Bergenhausen kommend in Fahrtrichtung Schöneberg. Eine 42-jährige Fahrerin eines PKW Ford befuhr die B256 in der Gegenrichtung. In einer leichten Kurve kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierbei wurde die Ford Fahrerin leichtverletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem BMW Fahrer Anzeichen auf eine aktuelle Beeinflussung durch Alkoholkonsum. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte der Verdacht. Der Führerschein wurde sichergestellt und dem Unfallbeteiligten eine Blutprobe entnommen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B256 vollgesperrt. Neben dem Rettungsdienst war noch die freiwillige Feuerwehr Neitersen vor Ort.



