Verkehrsunfall – Geschädigter gesucht

Bad Hönningen, Bischof-Stradmann-Straße (ots) – Am Samstag, den 03.02.2024 kam es gegen 10:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bischof-Stradmann-Straße in Bad Hönningen.

Der Unfallverursacher streifte mit seinem Fahrzeug beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während der Unfallverursacher einige Meter weiter parkte und zur Unfallstelle zurückkehrte, entfernte sich der Geschädigte mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Der Unfallverursacher meldete sich daraufhin bei der Polizei. Der Geschädigte, der das Unfallgeschehen vermutlich gar nicht bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Linz zu melden.



