Verkehrsunfall – Geschädigte(r) gesucht

Am Donnerstagnachmittag kam es um 16:40 Uhr in der Rheinstraße zu einem Verkehrsunfall.



Der Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW die Rheinstraße in Richtung Willroth.

Auf Höhe des Anwesens Nr. 22 befinden sich rechtsseitig zur Fahrbahn mehrere Parktaschen, parallel zur Fahrbahn gelegen. Aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes touchierte der rechte Außenspiegel des PKW des Unfallverursachers den linken Außenspiegel eines dort ordnungsgemäß geparkten PKW. Zumindest am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand Sachschaden. Der Fahrer wendete sein Fahrzeug bei nächster Gelegenheit. Bei der Rückkehr war das Fahrzeug des oder der Geschädigten nicht mehr an der Unfallstelle. Es ist lediglich bekannt, dass es sich dabei um einen Kleinwagen handelt.



Der / die mögliche Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell