Verkehrsunfall – Fahrer leicht verletzt

Am Dienstagvormittag befuhr ein 20-jähriger Pkw Fahrer die L 252 zwischen Willscheid und Kalenborn.

Ausgangs einer Rechtskurve kam der junge Mann nach links von der Fahrbahn ab und prallte in eine Grundstückshecke. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden, der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu.



