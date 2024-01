Verkehrsunfall, Fahrer flüchtet alkoholisiert Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht, Nötigung und Beleidigung

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration



Vor Eintreffen des alarmierten RTW und der Polizei, entfernte sich der Fahrer zunächst von der Unfallörtlichkeit, indem er eine weitere Verkehrsteilnehmerin in aggressiver Art und Weise dazu nötigte, ihn zu einem ortsansässigen Abschleppunternehmen zu fahren. Hierdurch qualifizierte sich der Fahrer für eine weitere Strafanzeige.

Nachdem durch das Abschleppunternehmen die Polizei kontaktiert wurde, entfernte sich der Unfallfahrer fußläufig in ein Waldgebiet, jedoch nicht ohne vorher scharfe Aufzeichnungen seiner Person durch die dortige Videoüberwachung fertigen zu lassen.

Weiter geben beide Zeugen an, starken Atemalkoholgeruch beim Fahrzeugführer wahrgenommen zu haben, was sich wiederum mit den im verunfallten Fahrzeug vorgefundenen Getränkebehältnissen decken dürfte.

Nach telefonischer Kontaktaufnahme seitens der Polizei, wollte der Fahrer zwar nicht seinen Aufenthaltsort preisgeben, hatte jedoch offensichtlich noch genug Redebedarf, um den Polizeibeamten mit schwerer Zunge zu beleidigen und so eine weitere Strafanzeige nach sich zuziehen.



Um weitere Zeugenmeldungen wird gebeten.



