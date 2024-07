Dattenberg

Verkehrsunfall – Fahren ohne Fahrerlaubnis

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Montagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der K 10 zwischen Dattenberg und B 42. Die beiden Unfallbeteiligten befuhren die Straße jeweils in entgegengesetzter Richtung und touchierten sich in der Fahrbehnmitte.