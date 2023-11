Verkehrsunfall endet in Rangelei

Symbolbild Foto: dpa

Ein 59jähriger PKW Fahrer fuhr die Burghofstraße aus Richtung Heimbach kommend in Richtung Golfclub. Kurz vor dem Golfclub kam ihm ein 51jähriger Jogger entgegen. Der PKW Fahrer touchierte den linken Arm des Joggers mit dem rechten Außenspiegel. Da der PKW Fahrer den Zusammenstoß scheinbar nicht bemerkte, machte der Jogger durch lautes Rufen auf sich aufmerksam. Im nachfolgenden Gespräch kam es zu einer Rangelei zwischen den beiden Verkehrsunfallbeteiligten. Hierbei zerrissen sie sich gegenseitig die Kleidung. Zudem erlitten beide Beteiligten Kratzer und Schmerzen am Körper.

Aufgrund des ursächlichen Verkehrsunfall verspürte der Jogger Schmerzen am Arm, am PKW entstand kein Sachschaden.

Es wurden seitens der Polizei insgesamt 4 Strafanzeigen und der Verkehrsunfall aufgenommen.



