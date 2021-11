Verkehrsunfall durch verlorenes Fahrzeugteil

Am 26.11.2021, gegen 13:30 befuhr ein Autofahrer die Bundesstraße 413 aus Richtung Mündersbach kommend in Richtung Dierdorf.

Vor ihm fuhr ein größerer, gelber LKW mit Anhänger. Kurz vor dem Ortseingang Dierdorf riss ein Blechteil vom Anhänger ab und wurde durch den Autofahrer überrollt. Hierbei beschädigte das Trümmerteil die Ölwanne, so dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Da sich der LKW von der Unfallstelle entfernte, werden Hinweise zum Kennzeichen erbeten.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.



