Verkehrsunfall beim Abbiegen

Am Freitagnachmittag kam es zu einem Zusammenstoß zweier Pkw auf der B 42 in Höhe der K 10 Richtung Dattenberg.

Ein 67-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B 42 in Fahrtrichtung Linz und wollte nach links in Richtung Dattenberg abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Pkw und es kam zur Kollision. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der 33-jährige Fahrer aus Bonn wurde leicht verletzt.



