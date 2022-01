Verkehrsunfall / Bahnunterführung touchiert

Am Donnerstagmorgen befuhr ein Sattelauflieger aus Hürth die B 42 aus Richtung Bonn kommend in Fahrtrichtung Neuwied.

Aus ungeklärten Gründen bog der Fahrer in Kasbach-Ohlenberg ab und fuhr weiter in der Ortslage Kasbach. Als der Fahrer bemerkte, dass er den falschen Weg genommen hatte, beabsichtigte er an der Bahnunterführung in der Bahnhofstraße zu wenden. Hierbei stieß er mit dem Auflieger gegen das Viadukt. Am Sattelzug entstand nicht unerheblicher Sachschaden, die Brücke blieb vermutlich unbeschädigt. Eine abschließende Überprüfung diesbezüglich steht noch aus.



