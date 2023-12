Verkehrsunfall – Außenspiegel von geparktem PKW beschädigt

Am Samstag, den 30.12.2023 kam es gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Vettelschoß.

Symbolbild Foto: dpa

Die Unfallverursacherin kam beim Befahren der Michaelstraße zu weit nach rechts und touchierte ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. An beiden PKW entstand Sachschaden.



