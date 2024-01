Verkehrsunfall aufgrund Verstoßes gegen Einbahnstraßenregelung

Ein 33jähriger befuhr mit seinem PKW am 18.01.2024 um 16:15 Uhr die K118 aus Richtung Elben kommend in Richtung Dickendorf.

Entgegen der aktuell baustellenbedingt eingerichteten Einbahnstraßenregelung kam ihm hierbei ein 35jähriger Mann mit seinem PKW entgegen.

Die Fahrbahn war zu diesem Zeitpunkt zudem aufgrund von starkem Schneefall in der vorangegangenen Nacht lediglich einspurig befahrbar.

Auf Grund der verengten Fahrspur touchierten die entgegengesetzt fahrenden Fahrzeuge an ihren jeweiligen Außenspiegeln, hierbei entstand geringer Sachschaden.



