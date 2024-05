Verkehrsunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn

Ein Pkw-Fahrer befuhr die B 256 aus Fahrtrichtung Neuwied kommend in Fahrtrichtung Rengsdorf.

Aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn verlor der Fahrzeugführer ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit der Mittelschutzplanke, drehte sich und kam entgegen der Richtungsfahrbahn auf der zweispurigen Bundesstraße zum Stehen.



Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden am Pkw sowie an der Leitschutzplanke. Zudem wurde ein weiterer Pkw durch Trümmerteile beschädigt. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.



