Rheinbrohl

Verkehrsunfall auf Parkplatz

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Dienstagmittag (02.07.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Industriestraße in Rheinbrohl.